Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Фанаты «Реала» освистали Лунина перед игрой с «Алавесом», Мбаппе и Винисиуса — в её начале

Фанаты «Реала» освистали Лунина перед игрой с «Алавесом», Мбаппе и Винисиуса — в её начале
Болельщики мадридского «Реала» освистали вратаря команды Андрея Лунина перед началом матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», который проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. При этом поклонники «сливочных» аплодировали голкиперам молодёжки. Об этом с места событий передаёт Sport.es.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

В начале матча фанаты «Королевского клуба» освистали нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

15 апреля «Реал» покинул Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей команда Альваро Арбелоа уступила «Баварии» со счётом 4:6. Отставание «сливочных» от «Барселоны» в Ла Лиге после 31 тура составляет девять очков.

