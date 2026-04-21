Фанаты «Реала» освистали Лунина перед игрой с «Алавесом», Мбаппе и Винисиуса — в её начале

Болельщики мадридского «Реала» освистали вратаря команды Андрея Лунина перед началом матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», который проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. При этом поклонники «сливочных» аплодировали голкиперам молодёжки. Об этом с места событий передаёт Sport.es.

В начале матча фанаты «Королевского клуба» освистали нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

15 апреля «Реал» покинул Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей команда Альваро Арбелоа уступила «Баварии» со счётом 4:6. Отставание «сливочных» от «Барселоны» в Ла Лиге после 31 тура составляет девять очков.

