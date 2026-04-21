Защитник «Сочи» заплакал после дубля в ворота «Крыльев» в РПЛ, клуб борется за выживание

Защитник «Сочи» заплакал после дубля в ворота «Крыльев» в РПЛ, клуб борется за выживание
Защитник «Сочи» Марсело Алвес расплакался после дубля в ворота «Крыльев Советов» (2:1), который позволил его клубу одержать победу в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

На 48-й минуте капитан хозяев поля сравнял счёт. Победный гол бразилец забил на 90+9-й минуте. После финального свистка 28-летний игрок не смог сдержать слёз.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Сочи» набрал девять очков в трёх турах — столько же, сколько за весь сезон РПЛ до этого. Отставание от зоны переходных игр составляет четыре очка, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, пять очков.

