Защитник «Сочи» заплакал после дубля в ворота «Крыльев» в РПЛ, клуб борется за выживание

Защитник «Сочи» Марсело Алвес расплакался после дубля в ворота «Крыльев Советов» (2:1), который позволил его клубу одержать победу в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа.

На 48-й минуте капитан хозяев поля сравнял счёт. Победный гол бразилец забил на 90+9-й минуте. После финального свистка 28-летний игрок не смог сдержать слёз.

«Сочи» набрал девять очков в трёх турах — столько же, сколько за весь сезон РПЛ до этого. Отставание от зоны переходных игр составляет четыре очка, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, пять очков.