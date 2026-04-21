Челестини: тот, кто в ЦСКА сдастся, не будет у меня играть

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) ответил, как ему удаётся не поддаваться унынию и верить в успех. Игра с донской командой стала третьей подряд без побед для красно-синих в РПЛ.

— Как вам удаётся не поддаваться унынию и верить в успех?

— Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки. Мы соглашаемся с критикой, потому что выступаем не очень хорошо. Если раньше получали похвалу, сейчас соглашаемся с критикой. Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо. Надеюсь, что все вместе сможем поднять ещё раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте, — передает слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

