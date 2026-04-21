Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Глебова и Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился информацией о состоянии травмированных игроков Кирилла Глебова и Игоря Акинфеева. Армейцы сыграют с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча запланирована на среду, 6 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Смогут ли Глебов и Лукин сыграть со «Спартаком» в Кубке? Как состояние Акинфеева?
— Постараемся, чтобы они были готовы. Травма Глебова оказалась не такой серьёзной. Мы отслеживаем состояние Акинфеева каждый день и ждём от него зелёный свет, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В финале Кубка России победитель пары ЦСКА — «Спартак» сыграет с сильнейшей командой Пути РПЛ, где встретятся «Краснодар» и московское «Динамо» (первый матч — 0:0).

Мучения ЦСКА и Челестини продолжаются! Теперь спаслись от поражения с «Ростовом»
