Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Глебова и Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился информацией о состоянии травмированных игроков Кирилла Глебова и Игоря Акинфеева. Армейцы сыграют с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча запланирована на среду, 6 мая.

— Смогут ли Глебов и Лукин сыграть со «Спартаком» в Кубке? Как состояние Акинфеева?

— Постараемся, чтобы они были готовы. Травма Глебова оказалась не такой серьёзной. Мы отслеживаем состояние Акинфеева каждый день и ждём от него зелёный свет, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В финале Кубка России победитель пары ЦСКА — «Спартак» сыграет с сильнейшей командой Пути РПЛ, где встретятся «Краснодар» и московское «Динамо» (первый матч — 0:0).