Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Оби Микел: Артета пытается выглядеть спокойным, всё равно видно, что это не по-настоящему

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел поделился впечатлениями от поведения главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

«Артета ранее сказал: «Я в огне, никакого страха!» Вроде так звучит эта цитата. Каждую неделю он выдаёт что-то такое. Футболисты «Арсенала» то играют на тренировке с ручкой, то слушают музыку из TikTok.

Дружище, да успокойся ты, расслабься уже. Ты приложил столько усилий, чтобы оказаться в том положении, в котором находишься, но он всё равно нервничает. Я смотрю на обоих тренеров [в матче «Арсенала» и «Манчестер Сити»], всё сразу становится видно. Тут же становится ясно, кто из них уже имеет опыт и способен управлять ситуацией.

Оба тренера справляются с этим абсолютно по-разному. И с одной стороны — тренер, который весь на иголках, потерял контроль над раздевалкой. Артета выглядит напряжённым. Даже когда он пытается выглядеть спокойным, всё равно видно, что это не по-настоящему», — сказал Оби Микел в свежем выпуске подкаста The Obi One Podcast.

