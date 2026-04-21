Челестини: ЦСКА надо вернуться на верный маршрут, но за один день это не делается

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как преодолеть проблемы психологии, возникающие в команде.

— Как переломить проблемы психологии, чтобы не было такого, что игроки выключаются?

— Работать, продолжать верить в то, во что мы верим. Сейчас у нас было 0:1, ситуация была сложной, но как только мы сравняли, были шансы. Это не вопрос ментальности, мы все вместе должны идти в одном направлении. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, это не делается за один день. Почему-то мы говорим о «Спартаке», но впереди ещё «Рубин». Встреча со «Спартаком» важна, нужно к ней правильно подойти, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.