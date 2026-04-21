«Реал» ищет иностранного тренера, игроки считают, что Арбелоа — не уровень клуба — Ser

Мадридский «Реал» ищет главного тренера, способного произвести впечатление на футболистов. «Сливочные» рассматривают кандидатуру иностранного специалиста. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, игрокам «сливочных» было «скучно» во время руководства Хаби Алонсо. При этом они считают, что нынешний главный тренер команды Альваро Арбелоа не соответствует уровню «Реала». Футболисты никогда не воспринимали испанского специалиста как тренера высшей квалификации. Кроме того, в мадридском клубе не видят специалиста внутри Испании, который мог бы возглавить команду.

Арбелоа тренирует «Реал» с января.

