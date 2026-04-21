Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» может возглавить тренер из Бундеслиги — Bild

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес может возглавить мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона, сообщает Bild.

«Реал» ищет нового тренера, поскольку вылет из Лиги чемпионов и отставание в чемпионате от «Барселоны» оказывают серьёзное давление на руководство клуба. Сообщается, что немецкий тренер стал главным претендентом на этот пост. Его стиль игры и успехи, несмотря на многочисленные продажи игроков «Штутгарта», впечатлили руководство «сливочных».

Действующее трудовое соглашение специалиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Хёнес возглавляет «Штутгарт» с 2023 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Германии в сезоне-2024/2025.

