«Удача к нам вернётся». Круговой сделал пост на фоне серии ЦСКА без побед
Защитник ЦСКА Данил Круговой сделал публикацию в телеграм-канале после матча 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Эта игра стала третьей подряд для красно-синих без побед в чемпионате России. Ранее московская команда разделила очки с «Крыльями Советов» (1:1) и уступила «Сочи» (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36' 1:1 Мусаев – 57'
«Тяжело писать эти слова, но врать смысла нет. После побед всегда легко и что-то писать, и раздавать интервью с улыбкой. Но вот собраться после таких неудачных серий… тут нужен характер. Он у нас есть. Мы все вместе это всё переломим. Носимся каждый матч по 90 минут, наседаем на чужие ворота. Удача к нам вернётся», — написал Круговой.
