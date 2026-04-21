Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Удача к нам вернётся». Круговой сделал пост на фоне серии ЦСКА без побед

Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой сделал публикацию в телеграм-канале после матча 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Эта игра стала третьей подряд для красно-синих без побед в чемпионате России. Ранее московская команда разделила очки с «Крыльями Советов» (1:1) и уступила «Сочи» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Тяжело писать эти слова, но врать смысла нет. После побед всегда легко и что-то писать, и раздавать интервью с улыбкой. Но вот собраться после таких неудачных серий… тут нужен характер. Он у нас есть. Мы все вместе это всё переломим. Носимся каждый матч по 90 минут, наседаем на чужие ворота. Удача к нам вернётся», — написал Круговой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android