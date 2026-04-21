«Удача к нам вернётся». Круговой сделал пост на фоне серии ЦСКА без побед

Защитник ЦСКА Данил Круговой сделал публикацию в телеграм-канале после матча 26-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Эта игра стала третьей подряд для красно-синих без побед в чемпионате России. Ранее московская команда разделила очки с «Крыльями Советов» (1:1) и уступила «Сочи» (0:1).

«Тяжело писать эти слова, но врать смысла нет. После побед всегда легко и что-то писать, и раздавать интервью с улыбкой. Но вот собраться после таких неудачных серий… тут нужен характер. Он у нас есть. Мы все вместе это всё переломим. Носимся каждый матч по 90 минут, наседаем на чужие ворота. Удача к нам вернётся», — написал Круговой.

