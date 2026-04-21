«Одному сломай или выбей зубы!» Бубнов обратился к Кордобе

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал плотную игру соперников против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и сделал обращение к форварду по этому поводу.

«Какое давление на оборону соперников на протяжении всех 90 минут оказывает Кордоба… При этом его всё время бьют. Роналду так не бьют, Месси так не бьют, даже Дзюбу так не бьют. Против него супергрязно играют. Так что я ему говорю: «Джон, если тебя будут продолжать так бить, избивать и снимать майки с тебя, одному сломай или выбей зубы — и всё закончится! А если хочешь знать, чтоб дисквалификации не было, я тебе подскажу, как это сделать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал девять результативных передач.