«Лестер» вылетел в третий дивизион Англии

«Лестер» вылетел в третий дивизион Англии. После 44 матчей Чемпионшипа «лисы» набрали 42 очка и занимают предпоследнее, 23-е место. До конца соревнования осталось два тура. На 21-й строчке располагается «Блэкберн Роверс», заработавший 49 очков в 44 встречах. Таким образом, «Лестер» потерял математические шансы остаться в лиге.

В минувшем сезоне «лисы» выступали в английской Премьер-лиге. По итогам чемпионата команда набрала 25 очков, заняла 18-е место и вылетела в Чемпионшип.

В феврале с клуба сняли шесть очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2023/2024.

В сезоне-2015/2016 «Лестер» стал чемпионом Англии. В 38 турах соревнования команда Клаудио Раньери набрала 81 очко, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков.

