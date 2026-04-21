Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Интер — Комо, результат матча 21 апреля 2026, счёт 3:2, ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2025/2026

«Интер» победил «Комо» и вышел в финал Кубка Италии, уступая в два мяча по ходу игры
Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и «Комо». Волевую победу со счётом 3:2 праздновали подопечные Кристиана Киву.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
3 : 2
0:1 Батурина – 32'     0:2 Да Кунья – 48'     1:2 Чалханоглу – 69'     2:2 Чалханоглу – 86'     3:2 Сучич – 89'    

На 32-й минуте хорват Мартин Батурина вывел «Комо» вперёд. На 48-й минуте полузащитник Лукаш Да Кунья удвоил преимущество своей команды. На 69-й минуте опорник «Интера» Хакан Чалханоглу сократил отставание в счёте. На 86-й минуте Чалханоглу оформил дубль. На 89-й минуте полузащитник Петар Сучич вывел «Интер» вперёд.

Первая встреча между командами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). Таким образом, «Интер» вышел в финал второго по значимости турнира страны. Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответной игре встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
