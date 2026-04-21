«Интер» победил «Комо» и вышел в финал Кубка Италии, уступая в два мяча по ходу игры

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и «Комо». Волевую победу со счётом 3:2 праздновали подопечные Кристиана Киву.

На 32-й минуте хорват Мартин Батурина вывел «Комо» вперёд. На 48-й минуте полузащитник Лукаш Да Кунья удвоил преимущество своей команды. На 69-й минуте опорник «Интера» Хакан Чалханоглу сократил отставание в счёте. На 86-й минуте Чалханоглу оформил дубль. На 89-й минуте полузащитник Петар Сучич вывел «Интер» вперёд.

Первая встреча между командами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). Таким образом, «Интер» вышел в финал второго по значимости турнира страны. Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответной игре встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).