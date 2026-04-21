Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Брайтон энд Хоув Альбион — Челси: результат матча 21 апреля 2026, счёт 3:0, 34-й тур АПЛ 2025/2026

«Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Челси» в матче 34-го тура АПЛ
Окончен матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Кадыоглу – 3'     2:0 Хиншелвуд – 56'     3:0 Уэлбек – 90+1'    

Ферди Кадыоглу открыл счёт в этой игре на третьей минуте и вывел «чаек» вперёд. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил преимущество команды. Дэнни Уэлбек отличился на 90+1-й минуте.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 50 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 48 очками находится на седьмом месте.

