«Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Челси» в матче 34-го тура АПЛ

Окончен матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Ферди Кадыоглу открыл счёт в этой игре на третьей минуте и вывел «чаек» вперёд. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил преимущество команды. Дэнни Уэлбек отличился на 90+1-й минуте.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 50 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 48 очками находится на седьмом месте.