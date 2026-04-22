«Ланс» разгромил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ланс» и «Тулуза». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). Победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Ланса» Флорьян Товен, реализовав пенальти на 11-й минуте. Форвард Аллан Сент-Максимен удвоил преимущество хозяев на 18-й минуте. Через три минуты Сантьяго Масса отыграл один мяч, но на 35-й минуте защитник Матьё Юдоль забил третий мяч в ворота «Тулузы». Во втором тайме на 75-й минуте отличился полузащитник хозяев Адриен Томассон, установивший окончательный счёт в матче — 4:1.

В предыдущем раунде турнира «Ланс» победил «Лион» — 2:2 (5:4 пен.), а «Тулуза» обыграла «Марсель» — 2:2 (4:3 пен.).

В финальном матче «Ланс» встретится с победителем матча «Страсбург» — «Ницца».