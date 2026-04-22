Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ланс — Тулуза, результат матча 21 апреля 2026, счёт 4:1, Кубок Франции 2025/2026

«Ланс» разгромил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ланс» и «Тулуза». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). Победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты команды хозяев.

Кубок Франции . 1/2 финала
21 апреля 2026, вторник. 22:10 МСК
Ланс
4 : 1
Тулуза
1:0 Товен – 9'     2:0 Сент-Максимен – 18'     2:1 Масса – 21'     3:1 Юдоль – 35'     4:1 Томассон – 75'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Ланса» Флорьян Товен, реализовав пенальти на 11-й минуте. Форвард Аллан Сент-Максимен удвоил преимущество хозяев на 18-й минуте. Через три минуты Сантьяго Масса отыграл один мяч, но на 35-й минуте защитник Матьё Юдоль забил третий мяч в ворота «Тулузы». Во втором тайме на 75-й минуте отличился полузащитник хозяев Адриен Томассон, установивший окончательный счёт в матче — 4:1.

В предыдущем раунде турнира «Ланс» победил «Лион» — 2:2 (5:4 пен.), а «Тулуза» обыграла «Марсель» — 2:2 (4:3 пен.).

В финальном матче «Ланс» встретится с победителем матча «Страсбург» — «Ницца».

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Материалы по теме
Энрике отреагировал на недовольство «Ланса» переносом матча с «ПСЖ» в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android