Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ботафого» хочет подписать нападающего «Краснодара» Виктора Са — Globo

Комментарии

«Ботафого» рассматривает возможность подписания крайнего нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб останавливает зарплата 32-летнего вингера. Подчёркивается, что на текущий момент на «Ботафого» также действуют два трансферных запрета. По этой причине даже при условии подписания футболиста чёрно-зелёных команда из Рио-де-Жанейро не смогла бы его зарегистрировать.

Са играет за «Краснодар» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android