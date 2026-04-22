«Ботафого» хочет подписать нападающего «Краснодара» Виктора Са — Globo

«Ботафого» рассматривает возможность подписания крайнего нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб останавливает зарплата 32-летнего вингера. Подчёркивается, что на текущий момент на «Ботафого» также действуют два трансферных запрета. По этой причине даже при условии подписания футболиста чёрно-зелёных команда из Рио-де-Жанейро не смогла бы его зарегистрировать.

Са играет за «Краснодар» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: