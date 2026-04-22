Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Жирона — Бетис, результат матча 21 апреля 2026, счёт 2:3, 33-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» победил «Жирону» в матче Ла Лиги с пятью голами
Комментарии

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Иосу Апестегия. Победу в матче со счётом 3:2 одержали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Жирона
Окончен
2 : 3
Бетис
1:0 Цыганков – 7'     1:1 Рока – 23'     1:2 Эззалзули – 63'     2:2 Унаи – 68'     2:3 Рикельме – 80'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Жироны» Виктор Цыганков на седьмой минуте. Полузащитник «Бетиса» Марк Рока сравнял счёт на 23-й минуте. На 63-й минуте форвард Абде Эззалзули забил второй мяч в ворота «Жироны», но через пять минут полузащитник Аззедин Унаи счёт сравнял. На 85-й минуте игрок «Бетиса» Родриго Рикельме установил окончательный счёт в матче — 3:2.

После 32 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 11-й строчке. У команды в активе 38 очков.

В следующем матче чемпионата «Жирона» на выезде сыграет с «Валенсией» (25 апреля), а «Бетис» на день раньше в домашней игре встретится с мадридским «Реалом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
