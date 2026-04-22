Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реал Мадрид — Алавес, результат матча 21 апреля 2026, счёт 2:1, 33-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» победил «Алавес» в матче 33-го тура Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса
Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты хозяев.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

Первый мяч забил нападающий хозяев Килиан Мбаппе на 30-й минуте. Вингер «сливочных» Винисиус Жуниор удвоил преимущество своей команды на 50-й минуте. На 90+3-й минуте форвард гостей Тони Мартинес отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 2:1.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Алавес» располагается на 17-й строчке. У команды в активе 33 очка.

В следующем матче чемпионата «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом» (24 апреля), а «Алавес» на день позже в домашней игре встретится с «Мальоркой».

