«Челси» впервые за 114 лет проиграл пять матчей подряд в лиге, ни разу не забив

«Челси» впервые за 114 лет проиграл пять матчей подряд чемпионате Англии, не забив при этом ни одного гола. Об этом информирует Squawka на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 21 апреля, лондонская команда уступила «Брайтону» со счётом 0:3.

Ранее подопечные Лиама Росеньора проиграли в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3), «Эвертону» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:1).

После 34 матчей АПЛ «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «синие» встретятся с «Ноттингем Форест». Игра состоится 4 мая и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

