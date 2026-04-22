Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Депай в очках дотренировал». Нагучев — о разгромном поражении «Челси» от «Брайтона»

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о разгромном поражении «Челси» от «Брайтона» (0:3) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Кадыоглу – 3'     2:0 Хиншелвуд – 56'     3:0 Уэлбек – 90+1'    

«Депай в очках дотренировал «Челси» до того, что за полчаса матча с «Брайтоном» они один раз коснулись мяча в чужой штрафной площади. Это на одно касание больше чем я [сделал], сидя сейчас на диване», — написал Нагучев в телеграм-канале.

Лиам Росеньор возглавляет «Челси» с января текущего года. В восьми последних матчах во всех турнирах «синие» потерпели семь поражений, одержав победу лишь над клубом третьей лиги «Порт Вейл» (7:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

