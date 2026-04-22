«Кое-кому сейчас ещё хуже, чем «Челси». Журавель — о вылете «Лестера» из Чемпионшипа

«Кое-кому сейчас ещё хуже, чем «Челси». Журавель — о вылете «Лестера» из Чемпионшипа
Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о вылете чемпиона Англии — 2015/2016 «Лестера» в третью по силе лигу страны. В 44-м туре «лисы» сыграли вничью с «Халл Сити» (2:2) и потеряли теоретические шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе.

Англия — Чемпионшип . 44-й тур
21 апреля 2026, вторник. 21:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 2
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 Миллар – 18'     1:1 Джеймс – 52'     2:1 Томас – 54'     2:2 Макбарни – 63'    

«Кое-кому сейчас ещё хуже, чем «Челси». На 10-летие своего сенсационного чемпионства «Лестер» вылетел в третью лигу. Открыл их стартовый состав: 10 из 11 футболистов — с опытом игры в Премьер-лиге, у вратаря и обороны вообще этот опыт богатейший.

Вот оно ещё одно подтверждение главной футбольной банальности: играют не имена, а команда. Теперь ждём возвращения Варди, как раз его уровень сейчас будет — прийти и поднять», — написал Журавель в телеграм-канале.

Комментарии
