«Кое-кому сейчас ещё хуже, чем «Челси». Журавель — о вылете «Лестера» из Чемпионшипа

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о вылете чемпиона Англии — 2015/2016 «Лестера» в третью по силе лигу страны. В 44-м туре «лисы» сыграли вничью с «Халл Сити» (2:2) и потеряли теоретические шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе.

«Кое-кому сейчас ещё хуже, чем «Челси». На 10-летие своего сенсационного чемпионства «Лестер» вылетел в третью лигу. Открыл их стартовый состав: 10 из 11 футболистов — с опытом игры в Премьер-лиге, у вратаря и обороны вообще этот опыт богатейший.

Вот оно ещё одно подтверждение главной футбольной банальности: играют не имена, а команда. Теперь ждём возвращения Варди, как раз его уровень сейчас будет — прийти и поднять», — написал Журавель в телеграм-канале.