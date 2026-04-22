Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Неприемлемо на всех уровнях». Росеньор раскритиковал «Челси» за матч с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подверг критике игру команды в матче 34-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Это поражение стало пятым подряд для «синих» в чемпионате.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Кадыоглу – 3'     2:0 Хиншелвуд – 56'     3:0 Уэлбек – 90+1'    

– Это был худший результат из всех?
– Безусловно. Это было неприемлемо во всех аспектах игры. Я постоянно выступаю в защиту футболистов, но эта игра сегодня вечером была недопустима — как мы пропускали голы, проигрывали единоборства. Что-то должно кардинально измениться прямо здесь и сейчас.

– Почему это произошло?
– Нам нужно посмотреть на себя в зеркало. Мне нужно посмотреть на себя в зеркало. Но я не могу продолжать выходить сюда и защищать увиденное. В матче с «Манчестер Юнайтед» не удалось добиться нужного результата, но чувствовал, что команда переломила ситуацию. [Но в игре с «Брайтоном»] Настрой, дух отсутствовали – не хватало решимости у трёх или четырёх игроков стартового состава. Этого совершенно недостаточно для такого клуба. Не могу лгать. Это было неприемлемое выступление на всех уровнях, — приводит слова Росеньора Sky Sports.

