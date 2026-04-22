Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Александр Елагин прокомментировал вылет «Лестер Сити» из Чемпионшипа

Российский комментатор Александр Елагин высказался о досрочном вылете «Лестер Сити» из Чемпионшипа по итогам нынешнего сезона.

«Два слова о вылете «Лестера» из Чемпионшипа. В жизни нашей возникают сплошь и рядом кошмарные моменты, называемые «Чёрным лебедем», которые в перспективе (а часто и на следующий день) влияют (в большинстве случаев — ужасно!) на дальнейшие события в судьбе того или иного человека или общества (в данном случае — футбольного клуба). Я имею в виду жуткую трагическую смерть владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха, который погиб в авиакатастрофе в октябре 2018-го. С ним умерла и душа клуба. Этот человек столько вложил в «Лестер», в игроков, в тренеров! Его не стало — и «Лестер Сити» покатился под откос. Докатился уже (чемпион АПЛ сезона-2015/2016!) до League One — третьего дивизиона… Печально...» — написал Елагин в телеграм-канале.

