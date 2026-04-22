«Почему у «Ростова» первый тайм хорошо проходил? Что было?» Баринов — об игре 26-го тура
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о матче 26-го тура Мир РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Во вторник ЦСКА дома не смог победить «Ростов» (1:1) в 26‑м туре Мир РПЛ. Армейцы после рестарта сезона пропускали как минимум по одному голу в каждом матче.

— Почему вы говорите, что у «Ростова» первый тайм хорошо проходил? Что было? Угловые только были. Считаю, что игра получилась равная.

— Какое отношение у тебя и у команды к тому, что ЦСКА в 2026 году не может сыграть «на ноль»? Обсуждаете это?
— Когда Игорь [Акинфеев] на воротах, часто обсуждаем это. Но Слава Тороп на этом акцент не делает. Конечно, хочется играть «на ноль». Я к Славе каждую игру подхожу и говорю, что сегодня сыграем «на ноль». Но не получается.

— В матче с «Ростовом» центр поля был непривычным для ЦСКА — без Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Какие мысли и установки в связи с этим были перед матчем?
— Больше играть на атаку и контролировать контратаки «Ростова». Ничего непривычного не было. В каких‑то играх меня не бывает на этой позиции, в каких‑то — кого‑то другого.

— На чём делает акцент Фабио Челестини, когда просит нейтрализовать контратаки соперника — делать фол или вступать в отбор? Что он просит делать защитников при потере мяча?
— Быстро вступать в отбор. И это касается не только защитников, но и нападающих, которые теряют мяч. С них же начинается оборона. Они должны где‑то микрофол совершить, чтобы не было этой атаки, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 27 очков и располагается на 10-й строчке.

