Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 40 млн за 16-летнего нападающего «Палмейраса» — UOL

«Манчестер Юнайтед» готовится в ближайшие дни сделать предложение в размере € 40 млн о покупке 16-летнего крайнего нападающего «Палмейраса» Эдуардо Консейсао. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, помимо «красных дьяволов», футболистом интересуются «ПСЖ», «Барселона», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Клуб из Сан-Паулу хочет выручить минимум € 50 млн за трансфер вингера.

Консейсао сможет покинуть «Палмейрас» только в декабре 2027 года, когда ему исполнится 18 лет. Его действующий контракт рассчитан до конца 2029 года. Сумма отступных за 16-летнего нападающего составляет € 100 млн.

