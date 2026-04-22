Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Каньисарес: Карвахаль не заслуживает отношения, которое к нему проявляли в этом сезоне

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес высказался о защитнике «сливочных» Даниэле Карвахале и ситуации футболиста с игровым временем в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, Карвахаль не заслуживает того отношения, которое к нему проявляли в этом сезоне. Он этого не заслуживает, потому что он легенда «Реала». Не знаю, обида ли это со стороны тренера или что-то ещё. Даже если он хромой, больной, пусть играет, чтобы все могли это видеть. Пусть у него будет возможность доказать свою состоятельность, а не несколько минут каждый месяц. Карвахаль этого не заслуживает, он слишком важная фигура для «Реала», чтобы не проявлять к нему хоть немного порядочности», — приводит слова Каньисареса Marca.

В нынешнем сезоне Карвахаль провёл за клуб 20 матчей, восемь из которых в основном составе, и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом истекает летом нынешнего года.

