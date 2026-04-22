«Можем гордиться этой игрой». Фабрегас — о полуфинале Кубка Италии «Интер» — «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение клуба в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 с «Интером» (2:3).

«Я знаю, где мы были, когда начинали этот путь, а теперь мы боролись за выход в финал Кубка Италии и дважды были близки к победе над «Интером». Это очень приятно.

Я спокоен. Я знал, что мои ребята покажут отличную игру. Я действительно горжусь ими. Я знаю, кто они, с чего начинали и где находятся сейчас на своём пути. Мы играли против команды, которая играет в этом составе уже много лет и выигрывает скудетто. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов.

Чего-то нам не хватило, но мы можем гордиться этой игрой – великолепное выступление, и я думаю, что было бы неправильно злиться сегодня.

На этом уровне решающее значение имеют мелкие детали. У нас осталось пять матчей в чемпионате, и мы не можем позволить себе ошибаться», – приводит слова тренера официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Первая встреча между командами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответной игре встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).