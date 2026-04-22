Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Можем гордиться этой игрой». Фабрегас — о полуфинале Кубка Италии «Интер» — «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение клуба в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 с «Интером» (2:3).

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Окончен
3 : 2
Комо
0:1 Батурина – 32'     0:2 Да Кунья – 48'     1:2 Чалханоглу – 69'     2:2 Чалханоглу – 86'     3:2 Сучич – 89'    

«Я знаю, где мы были, когда начинали этот путь, а теперь мы боролись за выход в финал Кубка Италии и дважды были близки к победе над «Интером». Это очень приятно.

Я спокоен. Я знал, что мои ребята покажут отличную игру. Я действительно горжусь ими. Я знаю, кто они, с чего начинали и где находятся сейчас на своём пути. Мы играли против команды, которая играет в этом составе уже много лет и выигрывает скудетто. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов.

Чего-то нам не хватило, но мы можем гордиться этой игрой – великолепное выступление, и я думаю, что было бы неправильно злиться сегодня.

На этом уровне решающее значение имеют мелкие детали. У нас осталось пять матчей в чемпионате, и мы не можем позволить себе ошибаться», – приводит слова тренера официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Первая встреча между командами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответной игре встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).

Материалы по теме
«Интер» победил «Комо» и вышел в финал Кубка Италии, уступая в два мяча по ходу игры
