Чистяков пинал Гонду, Челестини держал мяч, Мойзес грустил. Фото ничьей ЦСКА — «Ростов»

21 апреля на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоялся матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором ЦСКА принимал «Ростов». В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 36-й минуте армеец Кирилл Данилов неудачно сбросил мяч в собственной штрафной на Роналдо, и нападающий «Ростова» открыл счёт. На 57-й минуте ЦСКА забил ответный мяч: Данил Круговой хорошо подал слева, а Тамерлан Мусаев выскочил из-за спины Умара Сако и классно сыграл головой.