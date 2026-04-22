Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Это под силу только сумасшедшему «Интеру». Киву — об очередной победе над «Комо»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу клуба в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 с «Комо» (3:2).

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Комо
0:1 Батурина – 32'     0:2 Да Кунья – 48'     1:2 Чалханоглу – 69'     2:2 Чалханоглу – 86'     3:2 Сучич – 89'    

«Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.

Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.

Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» за 10 дней – это под силу только сумасшедшему «Интеру». Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии», – приводит слова тренера официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Первая встреча между командами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответной игре встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).

