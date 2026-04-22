«Это под силу только сумасшедшему «Интеру». Киву — об очередной победе над «Комо»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу клуба в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 с «Комо» (3:2).

«Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.

Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.

Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» за 10 дней – это под силу только сумасшедшему «Интеру». Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии», – приводит слова тренера официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Первая встреча между командами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответной игре встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).