Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер мадридского «Реала» Арбелоа высказался о победе над «Алавесом» в Ла Лиге

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу клуба в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.

После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся семь матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось ещё шесть. Продолжается ли чемпионат Испании? С математической точки зрения он ещё не закончился, так что да, он продолжается», – приводит слова тренера пресс-служба мадридского клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android