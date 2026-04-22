Тренер мадридского «Реала» Арбелоа высказался о победе над «Алавесом» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу клуба в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.

После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся семь матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось ещё шесть. Продолжается ли чемпионат Испании? С математической точки зрения он ещё не закончился, так что да, он продолжается», – приводит слова тренера пресс-служба мадридского клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.