Тренер мадридского «Реала» Арбелоа высказался о победе над «Алавесом» в Ла Лиге
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу клуба в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).
Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30' 2:0 Винисиус Жуниор – 50' 2:1 Мартинес – 90+3'
«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.
После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся семь матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось ещё шесть. Продолжается ли чемпионат Испании? С математической точки зрения он ещё не закончился, так что да, он продолжается», – приводит слова тренера пресс-служба мадридского клуба.
После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.
