Арбелоа отреагировал на свист болельщиков в адрес Винисиуса Жуниора

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался по поводу свиста болельщиков в адрес бразильского форварда клуба Винисиуса Жуниора в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

«Почему «Бернабеу» освистал Винисиуса? Я не думаю, что освистывали его все болельщики «Бернабеу» или что его освистывали постоянно. Такое случается время от времени, я и сам с этим сталкивался. Вини сыграл очень хорошо», – приводит слова тренера пресс-служба мадридского клуба.

Винисиус Жуниор забил впервые за семь матчей с учётом игр за «Реал» и сборную Бразилии.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.