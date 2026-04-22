Арбелоа отреагировал на свист болельщиков в адрес Винисиуса Жуниора
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался по поводу свиста болельщиков в адрес бразильского форварда клуба Винисиуса Жуниора в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).
Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30' 2:0 Винисиус Жуниор – 50' 2:1 Мартинес – 90+3'
«Почему «Бернабеу» освистал Винисиуса? Я не думаю, что освистывали его все болельщики «Бернабеу» или что его освистывали постоянно. Такое случается время от времени, я и сам с этим сталкивался. Вини сыграл очень хорошо», – приводит слова тренера пресс-служба мадридского клуба.
Винисиус Жуниор забил впервые за семь матчей с учётом игр за «Реал» и сборную Бразилии.
После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.
Комментарии
