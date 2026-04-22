Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин считает, что «Зенит» не потеряет больше очков до конца чемпионата

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что петербургский клуб не потеряет больше очков в оставшихся матчах сезона РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» сейчас — та команда, которая, скорее всего, не потеряет очков до конца чемпионата. Она всегда может усилить игру футболистами замены. У «Зенита» очень хороший атакующий потенциал», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками лидирует в турнире.

В 26‑м туре РПЛ петербуржцы сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт в среду, 22 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android