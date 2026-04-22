Гасилин считает, что «Зенит» не потеряет больше очков до конца чемпионата

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что петербургский клуб не потеряет больше очков в оставшихся матчах сезона РПЛ.

«Зенит» сейчас — та команда, которая, скорее всего, не потеряет очков до конца чемпионата. Она всегда может усилить игру футболистами замены. У «Зенита» очень хороший атакующий потенциал», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками лидирует в турнире.

В 26‑м туре РПЛ петербуржцы сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт в среду, 22 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 мск.