Экс-футболист «Барселоны» возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Мексики Рафаэль Маркес станет главным тренером национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

О решении сообщил директор Федерации футбола Мексики Дуилио Давино. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2030 года. Сейчас Маркес работает в штабе Хавьера Агирре, которого он и сменит по окончании турнира.

«Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер он такой же, каким был, когда играл: преображает команду», — приводит слова Давино Mundo Deportivo.

Маркес начал тренерскую карьеру в системе «Барселоны», а ранее выступал за клубы Европы и Мексики, включая «Монако» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе сборной он выигрывал Кубок конфедераций и дважды становился победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.

На ЧМ-2026 мексиканцы сыграют на групповом этапе, после чего команда начнёт новый цикл уже под руководством Маркеса.