Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Тренер «Челси» Роcеньор высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка Англии с «Лидсом»

Тренер «Челси» Роcеньор высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка Англии с «Лидсом»
Главный тренер «Челси» Лиам Роcеньор прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка Англии с «Лидсом».

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. У меня есть свои мысли, свои чувства. Я подробно обсуждал, что нужно сделать этому клубу, независимо от того, кто главный тренер, чтобы он оказался там, где должен быть. Дело не во мне, а в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет собой борьбу, дух и решимость.

Любая игра до конца сезона — это очень важная игра. Мне нужно обсудить это с тренерским штабом. И мы должны убедиться, что всё сделаем правильно к воскресенью», — приводит слова Росеньора BBC.

Матч 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лидсом» пройдёт в воскресенье, 26 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

