Тренер мадридского «Реала» Арбелоа выразил поддержку полузащитнику клуба Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поддержал полузащитника клуба Эдуарду Камавинга.

«Вернулся на поле, чтобы играть и помогать команде, чего он и хочет. Он игрок с большой индивидуальностью. Несмотря на молодость, у него большой опыт, и всякий раз, когда он будет нужен, он будет выходить на поле. В течение этих месяцев он был важным игроком, который всегда набирал очки, играя ли в старте или выходя во втором тайме. Как и Вини: это парни, которые пришли в «Реал» Мадрид очень молодыми и за несколько лет завоевали много важных титулов. Он пользуется доверием не только своего тренера, я думаю, что и со стороны всего клуба, и я уверен, что со стороны болельщиков», — приводит слова тренера официальный сайт мадридского клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.