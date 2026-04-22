Арбелоа высказался о недовольстве Беллингема заменой в матче с «Алавесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал замену Джуда Беллингема в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1) и недовольство англичанина по этому поводу.

«Беллингем недоволен тем, что его заменили? Мне это в нём нравится, Джуд всегда хочет быть на поле, бороться и помогать своей команде. Он очень важен для нас. На днях в Мюнхене состоялся первый матч, в котором он отыграл 90 минут после продолжительной травмы. В пятницу у нас ещё один матч. После того, что случилось с Милитао, я не хотел рисковать, потому что он мне нужен в полной мере к пятнице. У Беллингема всегда такой настрой, такие амбиции и такое желание, что даже в таком матче он хотел продолжать помогать и добавлять минуты на поле. Мне это нравится, но не нужно придавать этому большего значения, и мы снова увидим его на поле в пятницу», — приводит слова тренера официальный сайт мадридского клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.