Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Арбелоа высказался о недовольстве Беллингема заменой в матче с «Алавесом»

Арбелоа высказался о недовольстве Беллингема заменой в матче с «Алавесом»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал замену Джуда Беллингема в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1) и недовольство англичанина по этому поводу.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

«Беллингем недоволен тем, что его заменили? Мне это в нём нравится, Джуд всегда хочет быть на поле, бороться и помогать своей команде. Он очень важен для нас. На днях в Мюнхене состоялся первый матч, в котором он отыграл 90 минут после продолжительной травмы. В пятницу у нас ещё один матч. После того, что случилось с Милитао, я не хотел рисковать, потому что он мне нужен в полной мере к пятнице. У Беллингема всегда такой настрой, такие амбиции и такое желание, что даже в таком матче он хотел продолжать помогать и добавлять минуты на поле. Мне это нравится, но не нужно придавать этому большего значения, и мы снова увидим его на поле в пятницу», — приводит слова тренера официальный сайт мадридского клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер мадридского «Реала» Арбелоа высказался о победе над «Алавесом» в Ла Лиге
