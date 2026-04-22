«Не верю в чудо». Гришин — о шансах на победу мадридского «Реала» в текущем сезоне Ла Лиги

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил шансы мадридского «Реала» на победу в текущем сезоне чемпионата Испании.

«Не верю в чудо. «Барселона» — сыгранная команда. У них нет шансов потерять чемпионство. «Реал» часто теряет очки в матчах с аутсайдерами. Здесь всё ясно — «Барселона» выиграет Ла Лигу в этом году», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Лидирует в Ла Лиге «Барселона», в активе которой 79 очков за 31 матч.

В рамках 32-го тура первенства «сливочные» обыграли дома «Алавес» (2:1), а каталонцы встретятся сегодня (22 апреля) на своём поле с «Сельтой».