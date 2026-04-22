Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Алексей Никитин: Челестини потерял нити управления командой

Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин считает, что тренер ЦСКА Фабио Челестини потерял контроль над командой.

«Челестини потерял нити управления командой. Химия и синергия, которые были осенью, безвозвратно ушли. Возможно, он найдёт новые связи. Но есть ощущение, что команда в этой конфигурации себя изживает», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

В минувшем туре ЦСКА разделил очки с «Крыльями Советов» — 1:1.

Команда Челестини потеряла очки в третьем матче РПЛ подряд.

В следующей встрече армейцы сыграют 25 апреля в гостях с «Рубином».

