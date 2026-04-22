«Мне кажется, что тренера нужно менять». Александр Гришин — о Челестини

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что тренера ЦСКА Фабио Челестини необходимо увольнять.

«Команда провалила предсезонную подготовку. Ком пошёл — Челестини потерял раздевалку. Он начал ставить игроков не на свои позиции. Это значит, что тренер не управляет командой. Если пошёл слух, что его могли уволить после «Ростова», то это сигнал, что он на 99 процентов уйдёт. Выиграй они у «Ростова» — дальше «Рубин», «Спартак», «Зенит».

Мне кажется, что тренера нужно менять. Игроки выходят играть без эмоций. Мойзес играет не так, как раньше. Он просто доигрывает сезон. Мне кажется, что отставка нужна, чтобы устроить встряску футболистам. Команда катится с горы. Это будет плюсом для ЦСКА перед главным матчем года — в Кубке против «Спартака», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 26 матчей чемпионата России армейцы набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.