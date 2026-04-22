Арбелоа сообщил, у каких игроков «Реала» есть шанс попасть на ЧМ-2026

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что любой игрок мадридского клуба может поехать на чемпионат мира — 2026.

«Получит ли Карвахаль вызов в сборную Испании на ЧМ? У меня 20 игроков, я думаю, что у любого игрока «Реала» есть шанс попасть на чемпионат мира, и я всегда буду стремиться к тому, что лучше для команды», — приводит слова Арбелоа AS.

«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до шести баллов, но у каталонцев есть игра в запасе.

Следующий матч клуб из Мадрида проведёт на выезде — против «Бетиса». Эта игра состоится в пятницу, 24 апреля.