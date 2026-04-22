Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа сообщил, у каких игроков «Реала» есть шанс попасть на ЧМ-2026

Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что любой игрок мадридского клуба может поехать на чемпионат мира — 2026.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

«Получит ли Карвахаль вызов в сборную Испании на ЧМ? У меня 20 игроков, я думаю, что у любого игрока «Реала» есть шанс попасть на чемпионат мира, и я всегда буду стремиться к тому, что лучше для команды», — приводит слова Арбелоа AS.

«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до шести баллов, но у каталонцев есть игра в запасе.

Следующий матч клуб из Мадрида проведёт на выезде — против «Бетиса». Эта игра состоится в пятницу, 24 апреля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android