Арбелоа сообщил, у каких игроков «Реала» есть шанс попасть на ЧМ-2026
Поделиться
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что любой игрок мадридского клуба может поехать на чемпионат мира — 2026.
Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30' 2:0 Винисиус Жуниор – 50' 2:1 Мартинес – 90+3'
«Получит ли Карвахаль вызов в сборную Испании на ЧМ? У меня 20 игроков, я думаю, что у любого игрока «Реала» есть шанс попасть на чемпионат мира, и я всегда буду стремиться к тому, что лучше для команды», — приводит слова Арбелоа AS.
«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до шести баллов, но у каталонцев есть игра в запасе.
Следующий матч клуб из Мадрида проведёт на выезде — против «Бетиса». Эта игра состоится в пятницу, 24 апреля.
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:31
-
17:25
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:54