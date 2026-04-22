Женская сборная России опустилась на 29‑е место в рейтинге ФИФА

В обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) женская сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 29‑е место.

В апреле сборная России провела два товарищеских матча с молодёжной командой России. В первой игре взрослая команда одержала победу со счётом 1:0, а вторая встреча закончилась вничью – 0:0.

Первую строчку в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Испании, на втором месте остаётся команда США. Сборная Англии обошла команду Германии и поднялась на третье место.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Рейтинг ФИФА от 21 апреля 2026 года, женские сборные:

1 (1). Испания – 2083,09 балла.

2 (2). США – 2054,65.

3 (4). Англия – 2038,72.

4 (3). Германия – 2021,78.

5 (8). Япония – 2011,27.

6 (6). Бразилия — 1980.

7 (7). Франция — 1975,60.

8 (5). Швеция — 1961,22.

9 (10). Канада — 1934,88.

10 (11). Нидерланды — 1929,32…

29 (28). Россия – 1699,74.