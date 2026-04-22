«Мы выложились на все сто». Защитник «Челси» Чалоба — о матче с «Брайтоном»
Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал поражение в матче 34-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3).
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Кадыоглу – 3' 2:0 Хиншелвуд – 56' 3:0 Уэлбек – 90+1'
«Ребята выкладывались по полной. Если заглянуть в раздевалку — все уставшие. Мы выложились на все сто. Сегодня мы проиграли. Мы много бегали. Статистика — это всего лишь цифры. Ребята устали», — приводит слова футболиста Sky Sports.
После 34 матчей АПЛ «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место. «Аристократы» впервые за 114 лет проиграли пять матчей подряд в чемпионате Англии, не забив при этом ни одного гола. В следующем туре «синие» встретятся с «Ноттингем Форест». Игра состоится 4 мая и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
