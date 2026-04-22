Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Килиан Мбаппе обновил личный рекорд по голам с дальних ударов за сезон

Нападающий мадридского «Реал» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1) и установил новое личное достижение.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

Форвард открыл счёт на 30-й минуте, пробив из-за пределов штрафной — мяч после рикошета оказался в сетке. Этот гол стал для француза уже восьмым голом с дальней дистанции в сезоне-2025/2026 во всех турнирах. Таким образом, он не только обновил собственный рекорд, но и стал лидером среди игроков топ-5 европейских лиг по этому показателю. Об этом сообщает Opta Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за мадридский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 41 гол и шесть ассистов.

