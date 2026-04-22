Нападающий «Интера» Тюрам сообщил, на сколько трофеев настроена команда в остатке сезона
Форвард «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал победу над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.
Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Комо
Комо
0:1 Батурина – 32' 0:2 Да Кунья – 48' 1:2 Чалханоглу – 69' 2:2 Чалханоглу – 86' 3:2 Сучич – 89'
«Это фантастическая игра, просто фантастика! Было бы замечательно выиграть два трофея в этом сезоне, мы отдаём все силы и хотим подарить эту радость болельщикам», — приводит слова Тюрама Football Italia.
Первая игра между клубами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). «Интер» вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей (0:0, 3:2).
Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответном матче встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).
В чемпионате Италии «Интер» идёт на первом месте — у клуба 78 очков. Отрыв от второго места — 12 баллов.
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:31
-
17:25
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:54