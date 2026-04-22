Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нападающий «Интера» Тюрам сообщил, на сколько трофеев настроена команда в остатке сезона

Комментарии

Форвард «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал победу над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Комо
Комо
0:1 Батурина – 32'     0:2 Да Кунья – 48'     1:2 Чалханоглу – 69'     2:2 Чалханоглу – 86'     3:2 Сучич – 89'    

«Это фантастическая игра, просто фантастика! Было бы замечательно выиграть два трофея в этом сезоне, мы отдаём все силы и хотим подарить эту радость болельщикам», — приводит слова Тюрама Football Italia.

Первая игра между клубами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). «Интер» вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей (0:0, 3:2).

Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответном матче встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).

В чемпионате Италии «Интер» идёт на первом месте — у клуба 78 очков. Отрыв от второго места — 12 баллов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android