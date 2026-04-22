«Крылья Советов» установили антирекорд по поражениям в гостевых матчах в РПЛ
Поделиться
В матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16' 1:1 Алвес – 48' 2:1 Алвес – 90+9'
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'
Для «Крыльев Советов» это поражение стало 10-м подряд в гостевых матчах в РПЛ – абсолютный антирекорд самарцев в чемпионате России. Об этом сообщает Opta Sports.
По информации источника, в XXI веке только у одной команды была серия хуже в рамках одного сезона – тульский «Арсенал» в сезоне-2020/2021 проиграл 11 гостевых матчей кряду.
У клуба из Самары 23 набранных очка и 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три балла.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:31
-
17:25
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:54