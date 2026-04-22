Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» установили антирекорд по поражениям в гостевых матчах в РПЛ

Комментарии

В матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

Для «Крыльев Советов» это поражение стало 10-м подряд в гостевых матчах в РПЛ – абсолютный антирекорд самарцев в чемпионате России. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, в XXI веке только у одной команды была серия хуже в рамках одного сезона – тульский «Арсенал» в сезоне-2020/2021 проиграл 11 гостевых матчей кряду.

У клуба из Самары 23 набранных очка и 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три балла.

Материалы по теме
«Сочи» победил «Крылья» благодаря голу на 90+9-й минуте в РПЛ, у самарцев два удаления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android