«Крылья Советов» установили антирекорд по поражениям в гостевых матчах в РПЛ

В матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Для «Крыльев Советов» это поражение стало 10-м подряд в гостевых матчах в РПЛ – абсолютный антирекорд самарцев в чемпионате России. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, в XXI веке только у одной команды была серия хуже в рамках одного сезона – тульский «Арсенал» в сезоне-2020/2021 проиграл 11 гостевых матчей кряду.

У клуба из Самары 23 набранных очка и 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три балла.