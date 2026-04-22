Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Ковентри Сити» выиграл Чемпионшип

«Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда стал победителем английского Чемпионшипа в сезоне-2025/2026.

Англия — Чемпионшип . 44-й тур
21 апреля 2026, вторник. 21:45 МСК
Ковентри Сити
Окончен
5 : 1
Портсмут
1:0 Райт – 12'     2:0 Мэйсон-Кларк – 47'     3:0 Пул – 50'     3:1 Сегечич – 69'     4:1 Мэйсон-Кларк – 76'     5:1 Кесcлер-Хейден – 90+1'    

Во вторник вечером «Ковентри» разгромил «Портсмут» со счётом 5:1, благодаря чему стал недосягаем на вершине таблицы второго английского дивизиона за два матча до финиша.

А в минувший уикенд, сыграв вничью с «Блэкберн Роверс» (1:1), клуб получил повышение в английскую Премьер-лигу, где выступит впервые за 25 лет.

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард был удостоен звания лучшего тренера сезона в Чемпионшипе.

Лэмпард возглавляет «Ковентри» с ноября 2024 года, ранее он работал в «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоне».

