«Ковентри Сити» выиграл Чемпионшип

«Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда стал победителем английского Чемпионшипа в сезоне-2025/2026.

Во вторник вечером «Ковентри» разгромил «Портсмут» со счётом 5:1, благодаря чему стал недосягаем на вершине таблицы второго английского дивизиона за два матча до финиша.

А в минувший уикенд, сыграв вничью с «Блэкберн Роверс» (1:1), клуб получил повышение в английскую Премьер-лигу, где выступит впервые за 25 лет.

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард был удостоен звания лучшего тренера сезона в Чемпионшипе.

Лэмпард возглавляет «Ковентри» с ноября 2024 года, ранее он работал в «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоне».