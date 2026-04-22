«Ковентри Сити» выиграл Чемпионшип
«Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда стал победителем английского Чемпионшипа в сезоне-2025/2026.
Англия — Чемпионшип . 44-й тур
21 апреля 2026, вторник. 21:45 МСК
Ковентри Сити
Окончен
5 : 1
Портсмут
1:0 Райт – 12' 2:0 Мэйсон-Кларк – 47' 3:0 Пул – 50' 3:1 Сегечич – 69' 4:1 Мэйсон-Кларк – 76' 5:1 Кесcлер-Хейден – 90+1'
Во вторник вечером «Ковентри» разгромил «Портсмут» со счётом 5:1, благодаря чему стал недосягаем на вершине таблицы второго английского дивизиона за два матча до финиша.
А в минувший уикенд, сыграв вничью с «Блэкберн Роверс» (1:1), клуб получил повышение в английскую Премьер-лигу, где выступит впервые за 25 лет.
Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард был удостоен звания лучшего тренера сезона в Чемпионшипе.
Лэмпард возглавляет «Ковентри» с ноября 2024 года, ранее он работал в «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоне».
