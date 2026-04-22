Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
22 апреля главные новости спорта, футбол, Кубок Италии, Ла Лига, РПЛ, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, волейбол

Победа «Тампы» с голом Кучерова, разгромное поражение «Челси» в АПЛ. Главное к утру
Победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» с голом российского нападающего Никиты Кучерова во втором матче с «Монреаль Канадиенс» в 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, разгромное поражение «Челси» от «Брайтон энд Хоув Альбион» в игре АПЛ, выход миланского «Интера» в финал Кубка Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть в овертайме «Монреаль» во втором матче плей-офф НХЛ.
  2. «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Челси» в матче 34-го тура АПЛ.
  3. «Интер» победил «Комо» и вышел в финал Кубка Италии, уступая в два мяча по ходу игры.
  4. ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и потерял очки в третьем матче РПЛ подряд
  5. «Реал» победил «Алавес» в матче 33-го тура Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса.
  6. «Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна обыграли «Хьюстон». Счёт в серии 2-0
  7. Гол Барбашёва не помог «Вегасу» добиться победы во втором матче с «Ютой» в плей-офф НХЛ.
  8. «Ланс» разгромил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции.
  9. Московское «Динамо» выиграло первый матч финальной серии Суперлиги у «Зенита-Казань».
  10. «Баффало» уступил «Бостону» во втором матче плей-офф НХЛ. Счёт в серии сравнялся.
  11. «Лестер» вылетел в третий дивизион Англии.
Топ-матчи среды: «Локо» — «Зенит» в РПЛ, жара в Кубке Стэнли и «Лейкерс» — «Хьюстон»
