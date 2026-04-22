Победа «Тампы» с голом Кучерова, разгромное поражение «Челси» в АПЛ. Главное к утру
Победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» с голом российского нападающего Никиты Кучерова во втором матче с «Монреаль Канадиенс» в 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, разгромное поражение «Челси» от «Брайтон энд Хоув Альбион» в игре АПЛ, выход миланского «Интера» в финал Кубка Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть в овертайме «Монреаль» во втором матче плей-офф НХЛ.
- «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Челси» в матче 34-го тура АПЛ.
- «Интер» победил «Комо» и вышел в финал Кубка Италии, уступая в два мяча по ходу игры.
- ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и потерял очки в третьем матче РПЛ подряд
- «Реал» победил «Алавес» в матче 33-го тура Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса.
- «Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна обыграли «Хьюстон». Счёт в серии 2-0
- Гол Барбашёва не помог «Вегасу» добиться победы во втором матче с «Ютой» в плей-офф НХЛ.
- «Ланс» разгромил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции.
- Московское «Динамо» выиграло первый матч финальной серии Суперлиги у «Зенита-Казань».
- «Баффало» уступил «Бостону» во втором матче плей-офф НХЛ. Счёт в серии сравнялся.
- «Лестер» вылетел в третий дивизион Англии.
Материалы по теме
