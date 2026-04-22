Александр Гришин объяснил причину успеха «Сочи» в последних матчах РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, в чём причина успеха «Сочи» в последних матчах РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16' 1:1 Алвес – 48' 2:1 Алвес – 90+9'
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'
«Осинькин — системный тренер. В первых играх они провалились, но затем стали накатывать. Где‑то им не везло с результатом, моменты свои не реализовали. Сейчас фарт пошёл, ребята в себя поверили. Осинькин молодец. Отошёл от своей схемы и стал играть в пять защитников. Он понял, что у него есть хорошие латерали — Магаль и Заика. Команда стала показывать хорошую игру и давать результат», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Сочинская команда набрала 18 очков в чемпионате России и занимает 16-е место в турнирной таблице, от зоны стыков клуб отделяют четыре очка.
