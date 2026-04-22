«Сочи» совершил подвиг». Александр Григорян — о победной серии клуба в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян высказался о победной серии «Сочи» в Российской Премьер-Лиге, которая составляет три матча.

«Сочи» совершил подвиг, выиграв три матча. Мы видели обречённую команду, но она собралась с мыслями и показывает не только результат, но и качественную игру. Тренер — зеркало команды. Мы видим воинственного Игоря Осинькина. Я не скептик, но не верю, что «Сочи» сохранит прописку в чемпионате России», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Сочинская команда набрала 18 очков в чемпионате России и занимает 16-е место в турнирной таблице, от зоны стыков клуб отделяют четыре очка.