Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Сочи» совершил подвиг». Александр Григорян — о победной серии клуба в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян высказался о победной серии «Сочи» в Российской Премьер-Лиге, которая составляет три матча.

Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

«Сочи» совершил подвиг, выиграв три матча. Мы видели обречённую команду, но она собралась с мыслями и показывает не только результат, но и качественную игру. Тренер — зеркало команды. Мы видим воинственного Игоря Осинькина. Я не скептик, но не верю, что «Сочи» сохранит прописку в чемпионате России», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Сочинская команда набрала 18 очков в чемпионате России и занимает 16-е место в турнирной таблице, от зоны стыков клуб отделяют четыре очка.

