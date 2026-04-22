Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, продолжатся матчи 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Состоится две игры чемпионата страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписание игрового дня.

Расписание матчей 26-го тура Российской Премьер-Лиги на 22 апреля (время московское):

17:30. «Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»;

19:45. «Динамо» Москва – «Рубин»;

19:45. «Локомотив» – «Зенит».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 25 матчей набрала 55 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В копилке команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (48).