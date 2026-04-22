Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Расписание матчей 30-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Расписание матчей 30-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
Сегодня, 22 апреля, матчем «Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск» стартует 30-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 30-го тура Первой лиги (время московское):

22 апреля, среда:

16:00. «Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Уфа» — «КАМАЗ»;
17:00. «Волга» — «Чайка»;
17:00. «Урал» — «Торпедо»;
17:30. «Сокол» — «Енисей»;
17:30. «Нефтехимик» — «Черноморец»;
19:00. «Ротор» — «Родина»;
19:00. «Факел» — «Шинник»;
19:00. «Арсенал» Тула — «Челябинск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 59 очков за 29 матчей.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Топ-матчи среды: «Локо» — «Зенит» в РПЛ, жара в Кубке Стэнли и «Лейкерс» — «Хьюстон»
Топ-матчи среды: «Локо» — «Зенит» в РПЛ, жара в Кубке Стэнли и «Лейкерс» — «Хьюстон»
